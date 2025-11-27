Еда против огня в желудке: Life.ru узнал, какие продукты гасят изжогу

Изжога возникает по разным причинам, и выбор продуктов может напрямую влиять на её проявления. Эндоскопист и гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова рассказала Life.ru, какие напитки и блюда способствуют снижению кислотности и защите слизистой желудка.

«Изжога может возникать по разным причинам, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы установить точный диагноз и подобрать подходящее лечение — от корректировки рациона до лекарственной терапии. Во время обострения можно разово принять препарат, чтобы снять дискомфорт. Но регулярное использование таких средств — это уже не помощь, а попытка скрыть проблему», — подчеркнула Мельникова.

По словам гастроэнтеролога, среди эффективных средств — вода слабощелочная, лучше без газа. Она смягчает действие желудочной кислоты и поддерживает водный баланс. Также полезны жидкие каши и кисели из овса, льна или риса. Их готовят на воде, без добавления молока, едят небольшими порциями и не перед сном.

Бананы смягчают слизистую за счёт крахмала, а кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт, ацидофилин. В случае непереносимости лактозы, от молочных продуктов всё же лучше отказаться. Как отметила Мельникова, снизить проявления жжения также способны картофель, морковь, сельдерей, нежирная рыба и мясо, имбирь и ромашковый чай.

«При изжоге важно избегать жирной, острой и жареной еды, кофе, алкоголя и газировки, а есть — медленно и без переедания. После еды не стоит наклоняться и поднимать тяжести, а спать лучше с приподнятым изголовьем. Если изжога возникает часто и мешает жить, необходима консультация специалиста», — подытожила собеседница Life.ru.

