Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 04:30

Еда против огня в желудке: Life.ru узнал, какие продукты гасят изжогу

Гастроэнтеролог назвала 11 продуктов, которые гасят изжогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Изжога возникает по разным причинам, и выбор продуктов может напрямую влиять на её проявления. Эндоскопист и гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова рассказала Life.ru, какие напитки и блюда способствуют снижению кислотности и защите слизистой желудка.

«Изжога может возникать по разным причинам, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы установить точный диагноз и подобрать подходящее лечение — от корректировки рациона до лекарственной терапии. Во время обострения можно разово принять препарат, чтобы снять дискомфорт. Но регулярное использование таких средств — это уже не помощь, а попытка скрыть проблему», — подчеркнула Мельникова.

По словам гастроэнтеролога, среди эффективных средств — вода слабощелочная, лучше без газа. Она смягчает действие желудочной кислоты и поддерживает водный баланс. Также полезны жидкие каши и кисели из овса, льна или риса. Их готовят на воде, без добавления молока, едят небольшими порциями и не перед сном.

Бананы смягчают слизистую за счёт крахмала, а кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт, ацидофилин. В случае непереносимости лактозы, от молочных продуктов всё же лучше отказаться. Как отметила Мельникова, снизить проявления жжения также способны картофель, морковь, сельдерей, нежирная рыба и мясо, имбирь и ромашковый чай.

«При изжоге важно избегать жирной, острой и жареной еды, кофе, алкоголя и газировки, а есть — медленно и без переедания. После еды не стоит наклоняться и поднимать тяжести, а спать лучше с приподнятым изголовьем. Если изжога возникает часто и мешает жить, необходима консультация специалиста», — подытожила собеседница Life.ru.

ФАС предостерегла торговые сети от повышения цен перед Новым годом
ФАС предостерегла торговые сети от повышения цен перед Новым годом

А ранее эксперт рассказал, что сливочное масло помогает снизить риск дефицита витаминов А, Е, D и K, а хлеб — минералов и аминокислот. По его словам, организм не способен запасать микронутриенты впрок, поэтому они должны регулярно поступать с пищей. При этом сливочное масло в больших количествах может быть вредным из-за высокого содержания насыщенных жиров и холестерина.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar