С чем сочетать кефир, чтобы получить максимум пользы – лайфхак от доцента Пироговки

Врач из Пироговки рассказал, с чем сочетать кефир для максимальной пользы
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Здоровье кишечника является краеугольным камнем общего состояния человека, влияя на всё — от иммунитета до настроения. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко поясняет, что ключевую роль в поддержании баланса в пищеварительной системе играют уникальные вещества, вырабатываемые микрофлорой. Во время общения с Life.ru специалист раскрыл простую и доступную диетическую стратегию, которая позволяет усилить их производство и оказать мощную поддержку организму.
Роль регулятора воспалительных процессов в кишечнике выполняют короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК), такие как бутират, пропионат и ацетат. Эти вещества образуются в результате ферментации пищевых волокон микрофлорой кишечника. Их значение сложно переоценить: они служат основным источником энергии для колоноцитов — клеток слизистой оболочки толстой кишки, поддерживают нормальную моторику кишечника и обладают выраженным противовоспалительным действием. Проникая в клетки, КЖК подавляют выработку провоспалительных цитокинов иммунными клетками, тем самым опосредованно снижая уровень системного воспаления
Как отмечает специалист, наиболее эффективным методом повышения выработки этих полезных кислот является комбинация кефира и клетчатки. Клетчатка в этом тандеме работает как пребиотик, являясь питательной средой для собственных бактерий кишечника. Кефир же, по его словам, представляет собой комплексный продукт, включающий живые пробиотические культуры, которые непосредственно участвуют в нормализации состава микробиоты и эффективно расщепляют клетчатку, усиливая синтез КЖК. Кроме того, Карпенко указал на наличие в кефире метабиотиков — биологически активных продуктов метаболизма бактерий, которые самостоятельно стимулируют рост здоровой микрофлоры. Клинические наблюдения подтверждают, что именно комбинация кефира и клетчатки обеспечивает более выраженный противовоспалительный эффект по сравнению с их раздельным применением.
На практике для достижения положительного эффекта эксперт рекомендует обогащать ежедневное меню разнообразными источниками клетчатки, делая акцент на овощах, фруктах, отрубях и мультизлаковых кашах. При этом важно просто формально съедать условные 400 граммов овощей, а включать продукты с действительно высоким её содержанием.
В качестве практичных и полезных сочетаний Карпенко привёл примеры: кефир с фруктами, сухофруктами, цельнозерновым хлебом или отрубями. Такие перекусы не только позитивно влияют на микробиоту, но и обеспечивают длительное чувство сытости, помогая регулировать калорийность питания.
Что касается времени употребления, специалист отметил универсальность кефира: его можно пить как на ночь, за пару часов до сна, так и в качестве второго завтрака или полдника. «Помимо пробиотических свойств, кефир представляет собой ценный пищевой продукт, богатый белком, витаминами, микроэлементами и кальцием. При этом он безопасен для большинства людей, за исключением лиц с аллергией на белок коровьего молока, тяжёлой лактазной недостаточностью и в период обострения серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отмечает Карпенко.
Таким образом, целенаправленное сочетание кефира и пищевых волокон представляет собой научно обоснованную и доступную диетическую стратегию. Эта синергия способствует повышению выработки короткоцепочечных жирных кислот, которые играют фундаментальную роль в поддержании здоровья кишечника и снижении уровня хронического воспаления в организме.
