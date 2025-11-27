С чем сочетать кефир, чтобы получить максимум пользы – лайфхак от доцента Пироговки

Здоровье кишечника является краеугольным камнем общего состояния человека, влияя на всё — от иммунитета до настроения. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко поясняет, что ключевую роль в поддержании баланса в пищеварительной системе играют уникальные вещества, вырабатываемые микрофлорой. Во время общения с Life.ru специалист раскрыл простую и доступную диетическую стратегию, которая позволяет усилить их производство и оказать мощную поддержку организму.

Роль регулятора воспалительных процессов в кишечнике выполняют короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК), такие как бутират, пропионат и ацетат. Эти вещества образуются в результате ферментации пищевых волокон микрофлорой кишечника. Их значение сложно переоценить: они служат основным источником энергии для колоноцитов — клеток слизистой оболочки толстой кишки, поддерживают нормальную моторику кишечника и обладают выраженным противовоспалительным действием. Проникая в клетки, КЖК подавляют выработку провоспалительных цитокинов иммунными клетками, тем самым опосредованно снижая уровень системного воспаления Дмитрий Карпенко кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета

Как отмечает специалист, наиболее эффективным методом повышения выработки этих полезных кислот является комбинация кефира и клетчатки. Клетчатка в этом тандеме работает как пребиотик, являясь питательной средой для собственных бактерий кишечника. Кефир же, по его словам, представляет собой комплексный продукт, включающий живые пробиотические культуры, которые непосредственно участвуют в нормализации состава микробиоты и эффективно расщепляют клетчатку, усиливая синтез КЖК. Кроме того, Карпенко указал на наличие в кефире метабиотиков — биологически активных продуктов метаболизма бактерий, которые самостоятельно стимулируют рост здоровой микрофлоры. Клинические наблюдения подтверждают, что именно комбинация кефира и клетчатки обеспечивает более выраженный противовоспалительный эффект по сравнению с их раздельным применением.

На практике для достижения положительного эффекта эксперт рекомендует обогащать ежедневное меню разнообразными источниками клетчатки, делая акцент на овощах, фруктах, отрубях и мультизлаковых кашах. При этом важно просто формально съедать условные 400 граммов овощей, а включать продукты с действительно высоким её содержанием.

В качестве практичных и полезных сочетаний Карпенко привёл примеры: кефир с фруктами, сухофруктами, цельнозерновым хлебом или отрубями. Такие перекусы не только позитивно влияют на микробиоту, но и обеспечивают длительное чувство сытости, помогая регулировать калорийность питания.

Что касается времени употребления, специалист отметил универсальность кефира: его можно пить как на ночь, за пару часов до сна, так и в качестве второго завтрака или полдника. «Помимо пробиотических свойств, кефир представляет собой ценный пищевой продукт, богатый белком, витаминами, микроэлементами и кальцием. При этом он безопасен для большинства людей, за исключением лиц с аллергией на белок коровьего молока, тяжёлой лактазной недостаточностью и в период обострения серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отмечает Карпенко.

Таким образом, целенаправленное сочетание кефира и пищевых волокон представляет собой научно обоснованную и доступную диетическую стратегию. Эта синергия способствует повышению выработки короткоцепочечных жирных кислот, которые играют фундаментальную роль в поддержании здоровья кишечника и снижении уровня хронического воспаления в организме.

