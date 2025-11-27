АКОРТ сообщил о снижении цен на мандарины на 25%

Россиян обрадовали снижением цен на мандарины, которые подешевели почти на четверть за год. Минимальная цена на фрукты в крупных торговых сетях 2025 года опустилась в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Эксперт уточнил, что сейчас килограмм мандаринов можно купить по цене от 100 рублей. Он также отметил, что ассортимент фруктов в магазинах колеблется от двух до одиннадцати видов в зависимости от формата точки, а перед новогодними праздниками выбор расширяется.

«Торговые сети последовательно расширяют линейку, чтобы у покупателей была возможность выбирать разнообразные сорта и пробовать новинки», – добавил Богданов.

Среди самых популярных у россиян сортов – турецкие и абхазские мандарины, клементины, Муркотт, Надоркотт, мини-мандарины, гибриды с листьями и азиатский сорт Халлабон, передаёт ТАСС.

