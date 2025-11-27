Доктор Мясников объяснил, на что нужно обращать внимание в анализе крови

Каждому человеку следует знать результаты своего общего анализа крови, а также уровень гемоглобина, считает доктор Александр Мясников. У себя в Telegram-канале он рассказал, на какие именно параметры в анализах крови следует обращать особое внимание для оценки общего состояния здоровья.

«Если вы видите сниженный гемоглобин, вы должны посмотреть, почему. Когда он меньше 70 — это чаще всего железодефицитная анемия. Если 100 и больше — ищите дефицит витамина B12, фолиевой кислоты или нарушения щитовидной железы», — сообщил врач.

Мясников также добавил, что необходимо следить за липидным профилем и уровнем глюкозы в крови на голодный желудок. Также, по его словам, важно отслеживать не просто общий холестерин, а отдельно рассматривать показатели липопротеинов низкой и высокой плотности, поскольку первые способствуют засорению сосудов, а вторые, напротив, выполняют защитную функцию.

Отдельно доктор выделил маркеры, которые сигнализируют о воспалительных процессах в организме. Помимо С-реактивного белка, он назвал крайне важным параметр ферритина. Мясников подчеркнул, что этот белок отражает не только запасы железа, но и повышается при наличии воспаления, что особенно часто наблюдается у пациентов, перенёсших COVID-19.

Кроме того, врач напомнил о значении скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Он сообщил, что для женщин условной нормой можно считать цифру, полученную при делении возраста на два. Например, в 60 лет показатель около 30 мм/ч может считаться допустимым. Такой подход, по его мнению, помогает избежать излишнего беспокойства при интерпретации результатов анализа.

Ранее Александр Мясников дал неожиданный совет, который поможет избежать заболеваний в холодное время года. По его словам, для сохранения здоровья важно не зацикливаться на возможных недугах. Доктор добавил, что ключ к хорошему самочувствию — в правильном питании, физической активности и позитивном мышлении.