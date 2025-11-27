Россия и США
26 ноября, 23:57

Названо условие МВФ для кредита Украине на миллиарды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skorzewiak

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал кредит Украине при условии ужесточения налогового контроля. Власти Киева обязались принять меры против уклонения от сборов и расширить налоговую базу. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

В планах — налогообложение доходов через цифровые платформы, ликвидация таможенных лазеек при импорте товаров и отмена освобождений от регистрации плательщиков НДС. Также предусматриваются изменения трудового законодательства и уточнение признаков трудовых отношений для сокращения теневой экономики.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на практике это коснётся налога на сделки через OLX, пересмотра льгот для международных посылок и корректировки условий уплаты НДС для ФЛП.

Ранее стало известно, что МВФ и украинские власти согласовали условия новой программы финансирования на сумму около $8,1 млрд. Документ включает меры по бюджетной и денежно-кредитной политике, направленные на поддержание макроэкономической устойчивости, нормализацию долговой нагрузки и обеспечение внешней платёжеспособности.

