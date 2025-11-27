Ставшего бездомным Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

В Британии назревает новый виток громкого скандала вокруг Кевина Спейси – одного из самых известных актёров Голливуда. В Лондоне объявили дату нового судебного процесса, куда вошли сразу несколько гражданских исков о сексуальных домогательствах.

Корпорация BBC подтвердила, что слушания стартуют в октябре 2026 года, и в этот раз речь идёт не об уголовных делах, по которым Спейси был оправдан, а о гражданских претензиях, поданных тремя мужчинами. Все они утверждают, что столкнулись с неподобающим поведением актёра в период с 2000 по 2013 год. Сам Спейси отвергает обвинения.

Один из истцов рассказал, что подвергался домогательствам «около 12 раз» с 2000 по 2005 год. Его имя не раскрывается, но юристы указали, что мужчина готов предоставить подробные свидетельства. Другой заявитель утверждает, что эпизоды произошли в 2008 году, когда он работал в лондонском театре «Олд Вик», где Спейси занимал пост художественного директора с 2004 по 2015 год. Мужчина говорит, что столкнулся с «психической травмой и финансовыми потерями» после случившегося. Он подал иск ещё в 2022 году, но дело заморозили, пока в Британии шёл уголовный процесс по другим эпизодам.

Третий истец – актёр Руари Кэннон – отказался от анонимности и публично заявил, что Спейси приставал к нему на вечеринке. Он напомнил, что в 2013 году играл в пьесе «Сладкоголосая птица юности» Теннесси Уильямса, которая ставилась в «Олд Вик», где Спейси руководил художественным направлением. Все три иска объединены в одно дело. Старт слушаний назначен на 12 октября 2026 года в Высоком суде Англии и Уэльса.

Последний крупный процесс по Спейси проходил летом 2023 года. Тогда жюри Королевского суда Сазерка признало его полностью невиновным по девяти уголовным обвинениям в домогательствах к четырём мужчинам. Сам актёр заявил, что многие обвинители пытались получить деньги, используя его имя и скандал для давления на суд.

Американский актёр дважды получал премию «Оскар» и долгое время считался одной из ключевых фигур Голливуда. Но после того как в 2017 году Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах, его карьера фактически рухнула. Впоследствии против него выступили ещё около 30 человек.

Недавно Кевин Спейси признался, что он фактически остался без дома после череды скандалов и многолетних судебных разбирательств. Чтобы оплачивать адвокатов, артист был вынужден продать недвижимость и поселиться в отелях. По его словам, он переезжает с места на место, ориентируясь только на возможность заработать.