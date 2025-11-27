Россия и США
27 ноября, 00:42

Белоусов поздравил бойцов и ветеранов с 320-летием морской пехоты

Обложка © Life.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 320-летием морской пехоты. Обращение распространила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры! Дорогие ветераны! 27 ноября в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается 320-я годовщина образования морской пехоты. Во все времена её личный состав отличался безупречным боевым мастерством, исключительной стойкостью и беспримерным мужеством, с честью нёс службу под девизом «Там, где мы, там – победа!» — говорится в заявлении.

Он напомнил, что морские пехотинцы в годы Великой Отечественной войны участвовали в обороне Ленинграда, Москвы, Севастополя и Сталинграда, освобождали Кавказ, Крым, Украину, Белоруссию и страны Европы, а также выполняли задачи в локальных конфликтах и миротворческих миссиях.

В поздравлении подчеркнуто, что нынешние морские пехотинцы, задействованные в зоне спецоперации, действуют с точностью и организованностью, опираясь на опыт ветеранов. Белоусов пожелал всем крепкого здоровья и дальнейших успехов.

А ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о проведении совещания, посвященного вопросам комплектования Вооружённых сил РФ контрактниками в 2026 году. В обсуждении участвовали представители Минобороны, Минфина и полномочные представители президента в регионах.

