Частное потребление в России ушло в минус впервые за год

В период с 17 по 23 ноября частное потребление в России ушло в отрицательную зону, хотя в октябре люди ещё тратили заметно активнее. В реальном выражении расходы держатся ниже уровня прошлого года на 0,2%, несмотря на осенний всплеск покупательской активности, передаёт «Коммерсант».

При этом номинальная динамика остаётся более бодрой – плюс 7% год к году. Рост вытягивают непродовольственные товары: их продажи ускорились до 9,5%, будто люди пытаются заранее закупить всё нужное перед повышением НДС. А вот продовольствие, услуги и общепит перешли на более спокойный темп: притормозили и покупки еды, и походы в рестораны, и траты на сервисы.

Ранее Life.ru писал, что россияне стали активно снимать наличные. Тому есть причины: экономия малого бизнеса на эквайринге и активная блокировка счетов в рамках борьбы с мошенниками.