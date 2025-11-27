Россия и США
27 ноября, 00:48

Соседи унюхали дым – готовьте деньги: В ГД раскрыли, что грозит жильцам за курение дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragon Images

В Госдуме напомнили россиянам, что курить в своей квартире можно, но только пока дым остаётся внутри четырёх стен. Как только запах табака уходит в вентиляцию, просачивается в подъезд или залетает к соседям через открытую форточку, владелец рискует нарваться на штраф. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, жители вправе пожаловаться в жилищную инспекцию или сразу идти в суд. Подобные истории уже доходили до разбирательств: нарушителям назначали штрафы, доходившие до 5 тысяч рублей. Чтобы дело дошло до наказания, пострадавшей стороне нужно доказать, откуда именно идёт дым и кто является его источником.

Административный штраф может составить от 500 до 1,5 тысяч рублей – речь идёт о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Отдельно Колунов уточнил, что курить на балконе разрешено, но только если не нарушаются противопожарные требования и не страдают соседи.

Прожжённый капот, ожоги, тюрьма: Чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки
Ранее Life.ru писал, что штраф можно получить даже из-за неприметного придверного коврика. Если он мешает эвакуации, распространяет неприятный запах или привлекает насекомых, управляющая компания вправе потребовать его убрать. В отдельных случаях жильцам выписывали штрафы, хотя прямого запрета на коврики нет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Юния Ларсон
