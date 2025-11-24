Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 07:29

Жильцов квартир предупредили о штрафе по абсолютно неочевидному поводу

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Грязный придверный коврик может стать причиной штрафа до одной тысячи рублей, предупредил юрист Михаил Салкин. По его словам, размещение коврика должно соответствовать нормам пожарной безопасности и правилам содержания общего имущества многоквартирного дома.

Прожжённый капот, ожоги, тюрьма: Чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки
Прожжённый капот, ожоги, тюрьма: Чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки

Хотя прямой запрет на размещение ковриков в общих коридорах отсутствует, управляющая компания может потребовать его убрать при создании препятствий для эвакуации или при появлении неприятных запахов и насекомых, пояснил собеседник NEWS.ru.

«Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей», — отметил эксперт.

Автолюбителям объяснили, как избежать штрафа за неправильную парковку у дома
Автолюбителям объяснили, как избежать штрафа за неправильную парковку у дома

Напомним, украшение подъезда к Новому году может обернуться штрафом. Кроме того, россияне рискуют схлопотать штраф до 50 тысяч рублей за выброс мусора из окна. А ещё прогулка с собакой без намордника может грозить штрафом.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar