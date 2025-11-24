Жильцов квартир предупредили о штрафе по абсолютно неочевидному поводу

Грязный придверный коврик может стать причиной штрафа до одной тысячи рублей, предупредил юрист Михаил Салкин. По его словам, размещение коврика должно соответствовать нормам пожарной безопасности и правилам содержания общего имущества многоквартирного дома.

Хотя прямой запрет на размещение ковриков в общих коридорах отсутствует, управляющая компания может потребовать его убрать при создании препятствий для эвакуации или при появлении неприятных запахов и насекомых, пояснил собеседник NEWS.ru.

«Случаи наложения штрафов за антисанитарный придверный коврик мне неизвестны, но в теории можно привлечь к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей», — отметил эксперт.