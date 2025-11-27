Путин проведёт большую декабрьскую встречу с СПЧ до Нового года

Президент Владимир Путин в декабре проведёт традиционную встречу с членами Совета по правам человека. Как рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации главы государства, заседание назначено на 10 декабря – в Международный день прав человека. Эту дату подтвердили и в СПЧ, хотя официального уведомления пока не поступало.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча точно состоится до Нового года. Формат останется прежним: президент обсудит с советом наиболее острые социальные и правозащитные темы, подведёт итоги года и сформирует поручения правительству. В прошлом декабре разговор шёл на темы помощи участникам спецоперации, поддержки семей, работы НКО, миграции и нагрузки на педагогов.

Итоги того заседания уже привели к заметным изменениям. Школы начали выставлять оценки за поведение, операторы связи ввели обязательную маркировку звонков, а Роскомнадзор ограничил вызовы в мессенджерах из-за всплеска киберпреступности. Кроме того, Минобороны разработало законопроект о геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону спецоперации.

Политолог Алексей Макаркин отметил, что СПЧ превратился в ежегодный рабочий формат, который сейчас работает в полном согласовании с госструктурами. По его прогнозу, в этом году акцент снова сместится на социально-экономические темы: демографию, поддержку значимых категорий граждан и защиту прав вне политической сферы.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле раскрыли главную интригу предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным. Дмитрий Песков пояснил, что объединённая линия и пресс-конференция охватит вопросы со всей страны, но без прямых включений – только записанные заранее обращения. По его словам, география обращений будет широкой, а тематика – максимально разношёрстной.