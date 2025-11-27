Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 02:01

МВФ предупредил Киев о дефиците финансирования в $136,5 млрд в 2026-2029 годах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Международный валютный фонд оценил потребность Украины во внешних ресурсах на $136,5 млрд в 2026-2029 годах. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Согласно руководителю миссией МВФ на Украине Гэвину Грею, общий дефицит финансирования страны составит около 136,5 миллиарда долларов за указанный период. А в ближайшие два года стране потребуется 63 миллиарда долларов.

Названо условие МВФ для кредита Украине на миллиарды
Названо условие МВФ для кредита Украине на миллиарды

А ранее страны G7 направили Киеву 30,9 миллиарда евро в рамках кредитной программы на общую сумму 45 миллиардов евро. Финансирование осуществляется за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов, а выплаты по кредиту будут осуществляться до 2042 года. Еврокомиссия не будет размораживать российские активы или передавать их часть под контроль США, так как эти средства уже включены в кредитную программу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • мвф
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar