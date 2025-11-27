МВФ предупредил Киев о дефиците финансирования в $136,5 млрд в 2026-2029 годах

Согласно руководителю миссией МВФ на Украине Гэвину Грею, общий дефицит финансирования страны составит около 136,5 миллиарда долларов за указанный период. А в ближайшие два года стране потребуется 63 миллиарда долларов.

А ранее страны G7 направили Киеву 30,9 миллиарда евро в рамках кредитной программы на общую сумму 45 миллиардов евро. Финансирование осуществляется за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов, а выплаты по кредиту будут осуществляться до 2042 года. Еврокомиссия не будет размораживать российские активы или передавать их часть под контроль США, так как эти средства уже включены в кредитную программу.