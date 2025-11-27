Депутат Госдумы Андрей Колесник жёстко высказался о попытке СБУ взорвать российский самолёт с высокопоставленным чиновником через завербованного россиянина. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что украинские спецслужбы давно работают по такой схеме и регулярно идут на атаки, которые затрагивают мирных людей – от пляжей до жилых кварталов. По его словам, подобные действия полностью укладываются в модель поведения украинских структур, которые действуют по прямому приказу своего руководства.

Колесник подчеркнул, что на линии фронта украинские силы отступают, поэтому «злобные вылазки» становятся для них способом компенсировать провалы. Депутат отметил, что Россия не наносит ударов по мирным украинцам и не позволит втянуть себя в провокации, но за подготовку такого теракта ответ будет максимально жёстким.

Он дал понять, что к организаторам такой попытки будут применены все наработанные меры борьбы с террором.

«Никакой пощады им не будет», – сказал парламентарий, добавив, что любые нападения на гражданских – позор для тех, кто называет себя военными.

Ранее Life.ru писал, что россиянин получил 24 года строгого режима за работу на украинскую разведку. Мужчина собирал данные о подмосковной системе ПВО и даже запускал БПЛА, чтобы проверить слабые места. Финальной задачей ему поставили подрыв самолёта российского чиновника, но ФСБ раскрыла план и сорвала попытку теракта.