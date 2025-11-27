Россия и США
27 ноября, 03:05

В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за ребёнком до 75% от зарплаты

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет и увеличить пособие до 75% от заработной платы. Об этом пишет ТАСС.

«Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы. Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы», — заявил Новичков.

Он отметил, что важно обеспечить ребёнку длительное пребывание с родителем, поскольку раннее общение с матерью важно для развития и взросления. Новичков подчеркнул, что забота о рождении и воспитании детей должна рассматриваться государством и обществом как приоритетная задача, превалирующая над производственными интересами.

Ранее в правительстве рассказали о новой налоговой выплате семьям с детьми. Приём заявлений начнётся 1 июня — после завершения декларационного периода. Если семья соответствует критериям, Соцфонд пересчитает налог по ставке 6% и вернёт разницу.

Тимур Хингеев
