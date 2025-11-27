Британский бюджет не позволит Лондону продолжать финансирование Украины, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, средств в казне практически нет, а внутренние резервы исчерпаны. Если США не подключатся к поддержке, рассчитывать на помощь Киеву не придётся.

Келин также отметил, что Великобритания пытается демонстрировать активность, опираясь на так называемую «коалицию желающих», включающую около 30 стран. Однако реальную помощь Украине могут оказать лишь три государства – Германия, Франция и сама Британия. Дипломат подчеркнул, что попытки привлечь дополнительные средства внутри страны бесперспективны, и помощь Киеву может прекратиться уже в начале следующего года.

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер призвали использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Лидеры Германии, Франции и Великобритании подчеркнули, что средства РФ «станут ключевым инструментом в долгосрочной поддержке Киева».