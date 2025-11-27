Свыше 25 тысяч украинцев пересекли границу с Российской Федерацией с начала 2025 года. Это следует из статистики, которую приводит РИА «Новости».

По имеющейся информации, в общей сложности в этом году Россию посетили 25352 гражданина Украины, из которых 23 867 совершали частные визиты.

Также 1094 украинцев пребывали на территории нашей страны с деловыми визитами, 103 человека приезжали как туристы, ещё у 31 гражданина соседнего государства был транзитный проезд.

За это время 24399 прибывших украинцев воспользовались воздушным транспортом, 871 человек прибыл в РФ на автомобиле, 79 — пешком, ещё трое воспользовались железнодорожным транспортом.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры, чтобы предотвратить отток молодых украинцев в Германию. Летом Киев снял ограничения на выезд граждан 18-22 лет и многие из них отправились в Германию — приток вырос в сто раз. Глава немецкого правительства выразил недовольство этой тенденцией.