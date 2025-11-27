В Госдуму внесли законопроект об ужесточении штрафов за нарушение госграницы РФ

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за нарушение режима государственной границы РФ. Его подготовили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и группа сенаторов, пишет ТАСС.

Согласно предложению, за несоблюдение правил пересечения границы штрафы для граждан вырастут с 2–5 тыс. до 5–25 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30–50 тыс. до 100–250 тыс., для юрлиц — с 400–800 тыс. до 1–2,5 млн рублей. В пограничной зоне штрафы составят 1,5–5 тыс. рублей, для иностранцев — до 5 тысяч.

За ведение хозяйственной деятельности, массовых мероприятий или содержание скота без разрешения штрафы будут такими: физлица — 1–5 тыс., должностные лица — 5–25 тыс., юрлица — 15–50 тысяч. Организации, перевозящие людей через границу и не принимающие меры для предотвращения незаконного пересечения, получат штраф 150–500 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что ежемесячно в МВД поступает около 150 заявок от граждан европейских стран, желающих переехать в Россию. К концу октября 2025 года российские ведомства получили уже 2275 обращений от потенциальных мигрантов. Среди причин европейцы называют высокий уровень безопасности, бесплатную медицину и образование, а также отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей.