Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 03:35

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении штрафов за нарушение госграницы РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за нарушение режима государственной границы РФ. Его подготовили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и группа сенаторов, пишет ТАСС.

Согласно предложению, за несоблюдение правил пересечения границы штрафы для граждан вырастут с 2–5 тыс. до 5–25 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30–50 тыс. до 100–250 тыс., для юрлиц — с 400–800 тыс. до 1–2,5 млн рублей. В пограничной зоне штрафы составят 1,5–5 тыс. рублей, для иностранцев — до 5 тысяч.

За ведение хозяйственной деятельности, массовых мероприятий или содержание скота без разрешения штрафы будут такими: физлица — 1–5 тыс., должностные лица — 5–25 тыс., юрлица — 15–50 тысяч. Организации, перевозящие людей через границу и не принимающие меры для предотвращения незаконного пересечения, получат штраф 150–500 тыс. рублей.

В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за ребёнком до 75% от зарплаты
В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за ребёнком до 75% от зарплаты

Ранее в Госдуме заявили, что ежемесячно в МВД поступает около 150 заявок от граждан европейских стран, желающих переехать в Россию. К концу октября 2025 года российские ведомства получили уже 2275 обращений от потенциальных мигрантов. Среди причин европейцы называют высокий уровень безопасности, бесплатную медицину и образование, а также отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar