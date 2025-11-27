Названа дата прощания с «последним МХАТовцем» Всеволодом Шиловским

Гражданская панихида по народному артисту РСФСР, режиссёру и основателю Московского театра-студии Шиловского Всеволоду Николаевичу Шиловскому пройдет в воскресенье, 30 ноября. Место прощания пока держится в секрете, сообщает сайт «МК».

Шиловский, которого многие считали последним МХАТовцем, оставил огромный след в театральной жизни страны. Он продолжал выходить на сцену и ставить спектакли даже после постановки ему диагноза. Публика и коллеги попрощаются с мастером, чьё творчество стало символом целой эпохи в российском театре.

Ранее Life.ru писал, что Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. Артист боролся с онкологией с апреля и продолжал работать на сцене до последнего дня.