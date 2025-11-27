Юрист объяснил, как изменятся выплаты по больничным с 1 января

С начала 2026 года отдельные категории сотрудников столкнутся с изменённым механизмом начисления выплат по больничным. Об этом во время общения с агентством «Прайм» заявил директор практики организационного развития КСК ГРУПП, кандидат юридических наук Михаил Меркулов.

«Правительство РФ утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года. Её размер накопительным итогом составляет 2 979 000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица)», — отметил Меркулов.

Именно эта сумма станет максимальной для определения размера больничных выплат. Как уточнил эксперт, нововведение затронет тех работников, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей, а в 2025 году достиг 230 тысяч рублей. Именно эта категория получит увеличение выплат до 1150 рублей за каждый день болезни.

Меркулов заключил, что работники с заработком ниже указанных значений будут, как и раньше, получать выплаты исходя из фактического заработка. Те же, кто зарабатывает больше, не смогут получить больше установленного лимита.

Ранее в правительстве рассказали о новой налоговой выплате семьям с детьми. Приём заявлений начнётся 1 июня — после завершения декларационного периода. Если семья соответствует критериям, Соцфонд пересчитает налог по ставке 6% и вернёт разницу.