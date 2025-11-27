Овечкин забросил 908-ю шайбу в регулярках НХЛ и обновил рекорд лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь порадовал болельщиков: в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ он забил 908‑й гол в карьере. Это его 11‑я шайба в сезоне и новый рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных чемпионатах.

Капитан «столичных» отличился в матче против «Виннипег Джетс» – Овечкин вывел свою команду вперёд во втором периоде, а «Кэпиталз» одержали победу со счётом 4:3.

С учётом плей-офф на счету Ови уже 985 шайб. До рекорда Уэйна Гретцки осталось забить 31 гол.

Ранее Life.ru писал, что перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» устроил торжественную церемонию в честь 900-го гола Овечкина. На празднике присутствовали его супруга, дети и знаменитая мать Татьяна Овечкина. Александру вручили персональный портрет и сувенирную клюшку с позолоченной насечкой «900».