Макан будет служить в элитном спецназе Росгвардии

В задачи центра входит противодействие терроризму, освобождение людей, взятых в заложники, а также урегулирование ситуаций с массовыми беспорядками. Стоит отметить, что бойцы «Витязя» принимали участие в резонансной операции по освобождению заложников на Дубровке в 2002 году, и за время существования подразделения как минимум 16 его сотрудников были удостоены высшей государственной награды — звания Героя РФ.