Макан будет служить в элитном спецназе Росгвардии. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Реперу Макану (Андрею Косолапову) предстоит служба в одном из элитных подразделений Росгвардии, узнал SHOT. Уточняется, что его распределили в Центр специального назначения «Витязь».
В задачи центра входит противодействие терроризму, освобождение людей, взятых в заложники, а также урегулирование ситуаций с массовыми беспорядками. Стоит отметить, что бойцы «Витязя» принимали участие в резонансной операции по освобождению заложников на Дубровке в 2002 году, и за время существования подразделения как минимум 16 его сотрудников были удостоены высшей государственной награды — звания Героя РФ.
Ранее стало известно, что Macan потеряет минимум полмиллиарда рублей из-за службы в армии. Военнобязаность практически полностью приостановит активную гастрольную деятельность. Артист вынужден будет отменить около 30 запланированных концертов и корпоративных мероприятий.
