Пушилин: Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют

В Донецкой Народной Республике началась реструктуризация угольной отрасли, в ходе которой часть шахт будет ликвидирована или законсервирована. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Часть шахт в процессе ликвидации, потому что если они выработаны, смысл тогда там проводить какие-то работы. Ещё часть шахт, где добывать сложно и дорого, подлежат консервации», — пояснил Пушилин в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что отрасль переживает непростой период и требует технической модернизации. А также добавил, что такое решение было приятно в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшей разработки.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике жители остались без электроэнергии после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции. После инцидента остановились котельные и фильтровальные станции.