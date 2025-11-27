Пушилин: Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo
В Донецкой Народной Республике началась реструктуризация угольной отрасли, в ходе которой часть шахт будет ликвидирована или законсервирована. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часть шахт в процессе ликвидации, потому что если они выработаны, смысл тогда там проводить какие-то работы. Ещё часть шахт, где добывать сложно и дорого, подлежат консервации», — пояснил Пушилин в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что отрасль переживает непростой период и требует технической модернизации. А также добавил, что такое решение было приятно в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшей разработки.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике жители остались без электроэнергии после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции. После инцидента остановились котельные и фильтровальные станции.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.