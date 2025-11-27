Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 05:25

Пушилин: Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Донецкой Народной Республике началась реструктуризация угольной отрасли, в ходе которой часть шахт будет ликвидирована или законсервирована. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Часть шахт в процессе ликвидации, потому что если они выработаны, смысл тогда там проводить какие-то работы. Ещё часть шахт, где добывать сложно и дорого, подлежат консервации»,пояснил Пушилин в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что отрасль переживает непростой период и требует технической модернизации. А также добавил, что такое решение было приятно в связи с экономической нецелесообразностью дальнейшей разработки.

В РАН обсудят возможность переброски вод рек Печора и Северная Двина в Донбасс
В РАН обсудят возможность переброски вод рек Печора и Северная Двина в Донбасс

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике жители остались без электроэнергии после атаки ВСУ на Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции. После инцидента остановились котельные и фильтровальные станции.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar