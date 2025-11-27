Россия и США
27 ноября, 05:28

Прокуратура Венеции возбудила дело против Греты Тунберг

Обложка © ТАСС / Zuma

В Венеции разгорается скандал вокруг экоактивистов. Прокуратура города начала расследование в отношении Греты Тунберг и 36 её сторонников из движения Extinction Rebellion. Поводом стала их акция на Гранд-канале, когда они вылили в воду ярко-зеленый краситель.

Акция прошла под лозунгом «Остановите экоцид». Участники действовали с борта общественного водного трамвая, а на мосту Риальто развернули баннер. Все они были задержаны, оштрафованы на 150 евро и получили запрет на въезд в Венецию на 48 часов. Следствие рассматривает дело о несанкционированной манифестации.

Это не первый случай, когда каналы Венеции окрашивают в зеленый. Подобные акции протеста активисты проводят регулярно, приурочивая их к международным климатическим саммитам.

Extinction Rebellion — международное движение, использующее методы ненасильственного гражданского неповиновения для привлечения внимания к проблеме изменения климата. Аналогичные акции с окрашиванием воды прошли в тот день еще в девяти городах Италии.

Никита Никонов
  • Новости
  • Италия
  • Грета Тунберг
  • Криминал
    avatar