Грета Тунберг заявила о пытках правозащитников в тюрьмах Израиля
Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме сообщила о пытках, которым подвергли её и других активистов флотилии «Сумуд» («Флотилия свободы») во время задержания в Израиле. Это стало известно благодаря агентству Reuters.
Тунберг не привела подробностей, но отметила, что ей не предоставили чистую воду. Другие задержанные активисты не получили жизненно важные лекарства.
Флотилия, состоявшая из более чем 40 судов, отправилась из Туниса в сектор Газа в середине сентября. На борту находились международные активисты, которые планировали прорвать морскую блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь.
Напомним, 1 октября израильские военные перехватили корабли Флотилии с Гретой Тунберг на борту. Израильские силовики задержали всех участников. Позже Тунберг заявила о нехватке воды и еды в местах содержания. Она также сообщила о сыпи на коже, которую связала с клопами. Позднее Тунберг и около 170 участников пропалестинской флотилии депортировали из Израиля. МИД страны опроверг заявление о жестоком обращении.
