Грета Тунберг заявила о пытках правозащитников в тюрьмах Израиля

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме сообщила о пытках, которым подвергли её и других активистов флотилии «Сумуд» («Флотилия свободы») во время задержания в Израиле. Это стало известно благодаря агентству Reuters.

Тунберг не привела подробностей, но отметила, что ей не предоставили чистую воду. Другие задержанные активисты не получили жизненно важные лекарства.

Флотилия, состоявшая из более чем 40 судов, отправилась из Туниса в сектор Газа в середине сентября. На борту находились международные активисты, которые планировали прорвать морскую блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь.