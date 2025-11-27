В Госдуме обсуждают штрафы для читеров в компьютерных играх

Киберспорт в России может ждать серьёзное ужесточение правил. В Госдуме предлагают ввести административные штрафы за использование читов на официальных турнирах. Суммы обсуждаются до 30 тысяч рублей, также возможна конфискация оборудования. По оценкам экспертов, до 80% геймеров так или иначе пользуются запрещенным софтом, что наносит удар по репутации всей индустрии, пишет газета «Известия».

Сенатор Артём Шейкин сравнивает борьбу с читерством с антидопинговым контролем в традиционном спорте. «Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция», — говорит он. Однако одних штрафов мало. Необходимы единые правила, технические средства контроля и прозрачная система апелляций.

Эксперты подчёркивают, что полностью решить проблему технически невозможно. Для онлайн-турниров предлагают использовать античит-системы, верификацию игроков по лицам и даже блокчейн. Но самым надёжным способом остаются офлайн-финалы, где оборудование полностью контролируется судьями. Законодательная инициатива пока на стадии обсуждения.

Киберспорт – быстрорастущая индустрия с миллионами участников. Читерство подрывает её репутацию и доверие зрителей. Новые меры призваны уравнять киберспорт с традиционными видами спорта в вопросах честной борьбы.

