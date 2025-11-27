В Сочи разыскивают подростков, стрелявших фейерверками в памятник солдатам ВОВ

Полиция Краснодарского края объявила розыск подростков, осквернивших памятник «Три солдата» в парке Победы Адлерского района Сочи. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Подростки запускают фейерверк в памятник в Сочи. Видео © Telegram / ОперСводка. Сочи

«Сотрудниками УВД по городу Сочи по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности причастных к инциденту», — уточнили в ведомстве.

Памятник, представляющий собирательный образ солдат Великой Отечественной войны, является центральным элементом набережной реки Мзымта. Мемориал был установлен в 1977 году на Аллее Славы. Скульптурная композиция изображает пограничника, пехотинца и моряка, символизируя единство армии в борьбе с фашизмом.

