Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 ноября, 06:50

В Сочи разыскивают подростков, стрелявших фейерверками в памятник солдатам ВОВ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Полиция Краснодарского края объявила розыск подростков, осквернивших памятник «Три солдата» в парке Победы Адлерского района Сочи. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Подростки запускают фейерверк в памятник в Сочи. Видео © Telegram / ОперСводка. Сочи

«Сотрудниками УВД по городу Сочи по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности причастных к инциденту», — уточнили в ведомстве.

Памятник, представляющий собирательный образ солдат Великой Отечественной войны, является центральным элементом набережной реки Мзымта. Мемориал был установлен в 1977 году на Аллее Славы. Скульптурная композиция изображает пограничника, пехотинца и моряка, символизируя единство армии в борьбе с фашизмом.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Кубани в ходе конфликта с отцом юноша вонзил ему в шею нож. Между ними вспыхнула бытовая ссора, но в какой-то момент всё вышло из-под контроля. Тяжелораненого мужчину экстренно доставили в больницу, но там он скончался.

Мария Любицкая
