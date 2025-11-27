Парламент Никарагуа официально утвердил договор о налаживании торговых отношений с Донецком и Севастополем.

Согласно формулировкам, содержащимся в документе, данная ратификация призвана «стимулировать развёртывание взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия, создавая благоприятную среду для деловой экспансии с целью полной реализации потенциала сторон в производстве и сбыте продукции, способной конкурировать на рынке».

Это решение последовало за ранее принятыми парламентом Никарагуа соглашениями об ассоциации с ЛНР, а также с регионами Херсонщины и Запорожья. На тот момент законодательный орган страны объяснял, что эти шаги откроют путь для увеличения экспорта никарагуанских товаров.

В своем постановлении парламент Никарагуа особо выделил, что утверждение нынешнего договора представляет собой «стратегически важный и весомый шаг для укрепления принципов современного международного права, направленного на гармоничное развитие братских наций», о чем сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.

Российская дипмиссия также привела в напоминание заявление, сделанное в июле 2025 года сопрезидентами Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо в адрес президента России Владимира Путина. В нем говорилось о том, что Никарагуа признает ДНР и ЛНР, наряду с Запорожской и Херсонской областями, неотъемлемыми территориями Российской Федерации

