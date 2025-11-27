Счётная палата выявила срыв сроков строительства 14 корпусов в трёх ведущих вузах Москвы

Три ведущих московских университета, вложив свыше 20 миллиардов рублей в возведение четырнадцати корпусов, не смогли завершить ни один проект в установленные сроки. Согласно информации Life.ru, Счётная палата выразила серьёзную озабоченность относительно деятельности МГТУ им. Баумана, МИЭТ и Президентской академии.

Нам стало известно, что результаты проверки, проведённой Счётной палатой в отношении трёх крупнейших образовательных учреждений России, вызвали неудовлетворённость. Специалисты детально проанализировали, как в период с 2021 по 2024 год расходовались средства, выделенные МГТУ им. Баумана, Московскому институту электронной техники и РАНХиГС.

Основная претензия заключается в следующем: за отчётный период вузы вели строительство 14 объектов, на которые из федерального бюджета было ассигновано 23 миллиарда рублей, однако ни один объект не был сдан в предусмотренные контрактами сроки. Более того, выяснилось, что работы на сумму 15,6 миллиарда рублей подрядчиками фактически не выполнены, что привело к образованию соответствующей дебиторской задолженности.

В совокупности, за указанный период РАНХиГС, МИЭТ и МГТУ им. Баумана израсходовали 273,7 миллиарда рублей, из которых 55,5% (или 151,97 миллиарда рублей) составляли средства федерального бюджета.

Теперь ожидается, что Министерство науки и высшего образования и Правительство Российской Федерации будут вынуждены подключиться к процессу оптимизации расходов данных образовательных учреждений.

Вместе с этим Счётная палата выявила недостатки в управлении конфискованным имуществом. Главная проблема — плохо отлаженная передача имущества от судебных приставов Росимуществу. Из-за этого принимаются несуществующие объекты и затягивается их вовлечение в оборот.