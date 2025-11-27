Идея интеграции Украины в НАТО была ошибочной и привела к разрушительным результатам. Ответственность за сложившуюся ситуацию возложил на западные страны профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе дискуссии на YouTube-канале Judging Freedom.

«Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины», — высказал однозначную позицию политолог.

По мнению Миршаймера, изначально западные правительства, возможно, действовали с убеждённостью в своей моральной правоте. Однако аналитик убеждён, что конечный итог этих действий демонстрирует их катастрофическую роль для украинского народа.

Американский профессор также указал на последствия для самих западных государств. Он добавил, что теперь США и их европейские союзники вынуждены сталкиваться с новыми вызовами собственной безопасности, возникшими из-за этой стратегической ошибки.

Ранее стало известно, что согласно анализу Berliner Zeitung, американский план урегулирования, состоящий из 28 пунктов, де-факто констатирует победу России в текущем противостоянии. Автор материала утверждает, что данный документ отражает именно этот исход. При этом он настаивает, что европейским странам необходимо самостоятельно выстраивать диалог с Москвой для прекращения боевых действий, поскольку силовое давление не может принудить её к уступкам.