Победа России на Украине не приведёт к распаду НАТО, но спровоцирует серьёзную трансформацию альянса. Такое мнение выразил политолог Георгий Фёдоров, оценивая гипотетический сценарий о будущем военного блока, который был опубликован в западной прессе.

«Я не считаю, что НАТО развалится. Оно может трансформироваться, из него могут выйти какие-то члены, но в полный развал я пока не верю», — сказал эксперт.

В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он пояснил, что подобный исход маловероятен, поскольку у западного альянса пока нет предпосылок для полного краха, подобного распаду Организации Варшавского договора. В то же время Фёдоров допустил, что из альянса могут выйти отдельные страны — в частности, Франция, Финляндия и Швеция, которая, по его мнению, может вернуть себе нейтральный статус. Также он назвал среди возможных кандидатов на пересмотр участия Венгрию, Словакию и ряд других государств Восточной Европы.

Напомним, обозреватель Daily Express Стюарт Кроуфорд предположил, что в случае успеха России в украинском конфликте она станет доминирующей военной и политической силой в Европе, а НАТО — столкнётся с угрозой распада. По его мнению, страны Балтии утратят веру в защиту по статье 5, поскольку её эффективность держится на безоговорочном доверии всех членов альянса. Кроуфорд также связал ослабление трансатлантического партнёрства с внешнеполитическим курсом Дональда Трампа, заявив, что тот настолько стремится к мирному соглашению, «что, кажется, готов продать собственную бабушку».