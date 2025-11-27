Частные дома повреждены в Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА

Серьёзные повреждения инфраструктуре Славянского района Кубани нанесли обломки БПЛА, упавшие в ночь на 27 ноября. Согласно данным, предоставленным оперативным штабом региона, разрушения зафиксированы в четырёх частных домах и одном нежилом коммерческом здании.

Представители штаба подтвердили, что инцидент обошёлся без пострадавших, и что специальные службы занимаются ликвидацией последствий.

Напомним, за ночь силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 118 беспилотных летательных аппаратов самолеётного типа, запущенных с территории Украины. Шесть дронов сбили над территорией Кубани.