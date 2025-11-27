Россия и США
Регион
27 ноября, 07:14

Частные дома повреждены в Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА

Обложка © GigaChat

Серьёзные повреждения инфраструктуре Славянского района Кубани нанесли обломки БПЛА, упавшие в ночь на 27 ноября. Согласно данным, предоставленным оперативным штабом региона, разрушения зафиксированы в четырёх частных домах и одном нежилом коммерческом здании.

Представители штаба подтвердили, что инцидент обошёлся без пострадавших, и что специальные службы занимаются ликвидацией последствий.

Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над тремя российскими регионами
Напомним, за ночь силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 118 беспилотных летательных аппаратов самолеётного типа, запущенных с территории Украины. Шесть дронов сбили над территорией Кубани.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

