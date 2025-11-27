Установлена личность исполнителя убийства президента компании «Вист» в 1999 году
Следствие установило исполнителя убийства президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, совершённого в Москве в 1999 году. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК России.
«В ходе детального анализа материалов уголовного дела и проверки показаний свидетеля установлен исполнитель убийства», — отметили в ведомстве.
Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками и входящий в организованную преступную группу. Фигуранту уже предъявлено обвинение по пунктам «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свидетеля, рассказавшего об обстоятельствах убийства, установили в ходе совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников ГУ МВД по Москве.
