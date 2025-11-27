Установлена личность исполнителя убийства президента компании «Вист» в 1999 году

Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками и входящий в организованную преступную группу. Фигуранту уже предъявлено обвинение по пунктам «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свидетеля, рассказавшего об обстоятельствах убийства, установили в ходе совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников ГУ МВД по Москве.

Ранее Life.ru сообщал о задержании подозреваемого в жестоком убийстве Светланы Мелешкиной из Пушкина, дело которой оставалось нераскрытым почти семнадцать лет. Женщина пропала в мае 2008 года, её останки были обнаружены через год у посёлка Антропшино. По словам сестры погибшей, Мелешкина часто давала деньги в долг, и одним из её должников был мужчина, в чью машину она села в роковой вечер исчезновения.