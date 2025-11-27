Россиянам объяснили, когда полученная по пути на работу травма признаётся производственной

Статья 227 Трудового кодекса РФ определяет, при каких условиях несчастный случай признаётся производственным. Об этом рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию.

«К таковым относятся случаи, когда работник получил травму, выполняя свои служебные обязанности или дополнительные поручения руководства на территории организации, а также в процессе следования к месту работы или обратно, если это осуществлялось на транспорте, предоставленном работодателем, или на личном автомобиле, используемом в служебных целях», — пояснила она в разговоре с RT.

По словам Саниной, производственными также считаются травмы, полученные в служебных командировках (включая время в пути), при следовании на вахту или во время междусменного отдыха. Она добавила, что любая рабочая деятельность, согласованная с работодателем, может служить основанием для признания несчастного случая производственным.

В то же время эксперт подчеркнула, что не все происшествия по дороге на работу подпадают под это определение. Например, если работник упал на льду, выходя из дома перед началом рабочего дня, или попал в аварию на личной машине по дороге на работу, такие случаи не могут считаться производственными, поскольку не связаны напрямую с трудовой деятельностью.

Ранее основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации предупредила, что работа на больничном или возвращение в офис до полного выздоровления провоцирует вспышки ОРВИ, гриппа и других инфекций в коллективах. По её словам, это ослабляет иммунитет сотрудников и повышает риск перехода болезней в хроническую форму. Она отметила, что подобная практика, несмотря на низкую производительность труда в России, лишь усугубляет проблему.