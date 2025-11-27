Запах краски во время ремонта может грозить штрафом до ₽2,5 тысячи, предупредил эксперт

Запах краски, лака или растворителя из квартиры во время ремонта может обернуться административным штрафом для собственника, особенно если поступит жалоба от соседей. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев.

По его словам, Роспотребнадзор вправе провести замеры воздуха и при превышении норм вредных веществ привлечь по статье о нарушении санитарных правил — штраф для граждан до 1000 рублей.​

Более серьёзный штраф до 2500 рублей грозит, если квартира фактически используется как мини-производство — например, хозяин регулярно красит мебель на заказ с промышленными материалами. В этом случае применяют нормы о нарушении правил пользования жилыми помещениями, так как создаются систематические помехи соседям, уточнил специалист.

Эксперт отметил, что запахи особенно заметны в старых домах с плохой вентиляцией, но закон фокусируется на вреде здоровью, а не на самом запахе. Рекомендуется использовать безопасные материалы и хорошую вентиляцию, чтобы избежать проверок, подытожил Васильев.

