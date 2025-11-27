Психолог рассказала о последствиях ЭКО для мамы и ребёнка

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) помогло тысячам пар обрести детей, но вместе с надеждой процедура приносит серьёзную физическую и психологическую нагрузку. Об этом рассказала психолог Роза Гнедовская.

«Если рассматривать причину с эмоциональной точки зрения, то очень многие женщины испытывают некое чувство вины за то, что не могут забеременеть естественным путём», — отметила она, добавив, что страх усиливает нехватка достоверной информации о процедуре.

Психолог подчеркнула, что, несмотря на развитие медицины, стопроцентной гарантии успеха нет. По её словам, неудачи при первых попытках часто приводят к глубокому эмоциональному кризису: многие женщины не могут забеременеть ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки, и после череды неудач они нередко оказываются на эмоциональном дне — им становится ещё хуже, чем до начала процедуры. В этот момент женщина перестаёт воспринимать себя как полноценную, в которой природой заложено материнство.

В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт также напомнила, что ЭКО — это серьёзное гормональное вмешательство, особенно рискованное для женщин 35–40 лет, и может нанести ущерб здоровью.

Кроме того, по её наблюдениям, дети, рождённые с помощью ЭКО, часто отличаются сдержанным эмоциональным фоном и хуже адаптируются в подростковом возрасте: они менее общительны и дольше входят в коллектив. По мнению специалиста, это может быть связано не столько с самой процедурой, сколько с гипертревожностью матерей, прошедших через ЭКО. В то же время психолог подчеркнула: решение о проведении ЭКО остаётся сугубо личным выбором каждого.

Накануне Совет Федерации официально одобрил закон, согласно которому дети, рождённые с помощью ЭКО спустя более чем 300 дней после смерти биологического отца, получат право на страховую пенсию. Документ был принят на пленарном заседании. Такие дети будут получать базовую пенсию в размере 7 689 рублей в месяц. При установленной инвалидности размер выплаты возрастает: для инвалидов с детства I группы — до 21 177 рублей, для инвалидов I и II групп и детей-инвалидов II группы — 17 648 рублей, для инвалидов III группы — 7 500 рублей.