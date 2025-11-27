Лукашенко заявил, что из-за Запада Белоруссия живёт словно в осаждённой крепости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что по периметру границ стран Организации Договора о коллективной безопасности нарастают военные риски и угрозы, особенно на Западе, из-за чего Белоруссия живёт словно в осаждённой крепости.

«Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь», — сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

А ранее Александр Лукашенко подверг Запад критике за историческую агрессию против славянских народов. Белорусский лидер сделал вывод, что Запад неизлечимо болен недугом собственного превосходства.