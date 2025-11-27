Сокровище из желудка кашалота: Рыбак 9 лет скрывал находку стоимостью в миллионы

Таиландский офицер ВМС Краисом Нунпрадит решил продать гигантский сгусток амбры стоимостью в несколько миллионов рублей, который хранил в секрете на протяжении девяти лет. Об этом сообщает Newsflare.

Амбра представляет собой редкое вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Оно высоко ценится в парфюмерной промышленности, где за килограмм качественного продукта скупщики готовы платить десятки тысяч долларов.

Как рассказал Краисом Нунпрадит, обнаруженная масса попала в его сети в 2016 году. Чтобы проверить гипотезу о принадлежности вещества к амбре кашалота, он предоставил пробы специалистам университета принца Сонгкла. Проведённые лабораторные исследования доказали, что перед ним находится уникальное вещество — знаменитая рвота, имеющая животное происхождение.

Общий вес находки тайского военного составил 55 килограммов. По оценкам экспертов, на чёрном рынке такая партия амбры может стоить несколько миллионов долларов. Именно из-за опасений привлечь внимание криминальных элементов Нунпрадит скрывал свой улов на протяжении девяти лет. Ценный сгусток всё это время хранился в обстановке полной секретности прямо в его доме.

К продаже амбры офицер решил прибегнуть, столкнувшись с проблемами финансового характера. Он отметил, что намерен обойтись без услуг посредников и согласен уступить свой уникальный улов всего за миллион тайских батов.

Ранее российские туристы на пхукетском пляже обнаружили неожиданную находку — семикилограммовый кусок амбры, выброшенный морем. Как сообщают источники, они незамедлительно отнесли вещество на экспертизу, где специалисты подтвердили его высокое качество и принадлежность к самому дорогому сорту. По оценкам, стоимость этой амбры, часто называемой «морским золотом», может достигать почти одиннадцати миллионов рублей. Однако путешественники, столкнувшись с запретом на вывоз и нехваткой времени для официальной процедуры подтверждения подлинности, были вынуждены оставить ценную находку на хранение у знакомых до своей следующей поездки.