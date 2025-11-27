Более половины россиян готовы сократить расходы в 2026 году для сохранения уровня жизни

Более половины россиян (62%) пересмотрели структуру своих расходов и готовы сократить траты в 2026 году, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Это на 14 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. Главная тенденция — отказ от крупных покупок: 36% откладывают покупку автомобиля, недвижимости или ремонт, 25% отказались от дорогих путешествий, а 21% отложили крупные семейные траты, сообщает «Газета.ru».

Одновременно растёт интерес к системному финансовому планированию: 52% россиян ежемесячно учитывают доходы и расходы, 34% формируют финансовую подушку, откладывая 10–15% дохода ежемесячно, 26% пересмотрели инвестиционные цели в пользу более надёжных инструментов, а 22% оптимизируют повседневные покупки, сокращая необязательные траты.

Различные возрастные группы имеют свои особенности: молодёжь (18–24) совмещает краткосрочные накопления и мелкие инвестиции, взрослые (25–40) создают несколько резервов для долгов и непредвиденных расходов, а старшие (40+) применяют мультиканальное планирование с акцентом на низкорисковые вложения.

Доход также влияет на стратегии: высокодоходные россияне используют комплексные накопления и инвестиции, средний класс фокусируется сначала на безопасности, затем на инвестициях, а люди с низкими доходами делают ставку на гибкие и ликвидные инструменты, откладывая небольшие суммы нерегулярно.

А ранее Life.ru писал, что частное потребление в России ушло в минус впервые за год. Продовольствие, услуги и общепит перешли на более спокойный темп: притормозили и покупки еды, и походы в рестораны, и траты на сервисы.