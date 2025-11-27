Переехавшая из Казахстана русская девочка обратилась к чиновникам, не принявшим её в школу

История 12-летней Таисии Блаженской, дочери русских репатриантов, покинувших Казахстан, вызвала резонанс из-за абсурдной ситуации с её зачислением в российскую школу. Девочка, свободно владеющая русским языком, уже вторую четверть вынуждена оставаться вне учебного процесса. Причиной стало крайне запутанное решение о результатах её вступительного экзамена по русскому языку. Изначально Таисии сообщили об успешной сдаче теста для перехода в 6-й класс, однако вскоре последовало опровержение: якобы произошла ошибка, и примут её только после оформления российского гражданства. Историю девочки узнало агентство «Регнум».

В состоянии отчаяния школьница записала видеообращение, обращаясь к общественности на том языке, который она считала родным и незыблемым. Она поведала, что родилась в 2013 году, переехала из Караганды (Казахстан), где посещала 50-ю школу, и теперь не посещает занятия в Тобольске вторую четверть. Она напомнила, что сначала ей сказали, что она сдала экзамен по русскому языку, но затем маме позвонили и сообщили об обратном. Её мать является гражданкой России.

Русская девочка обратилась на русском к чиновникам, не дающим ей учиться в российской школе. Видео © ИА Регнум

Родители Таисии, Татьяна и Сергей Блаженские, вместе с тремя детьми, вернулись в Тобольск Тюменской области в августе 2025 года, давно планируя репатриацию. Семья Татьяны переехала в Казахстан в 1990-х, а предки Сергея обосновались там ещё ранее, во времена Казахской ССР. Несмотря на долгую жизнь за пределами РФ, семья настаивала на сохранении русской культуры и языка, считая себя патриотами. Однако их надежды на более легкую интеграцию в родной языковой среде разбились о бюрократические преграды при попытке устроить старших детей в школу.

Мать девочки, Татьяна, с возмущением рассказала о перипетиях с экзаменом. Они подали документы в СОШ № 5 города Тобольска, и 26 сентября дочь сдавала тест, предназначенный для иностранных граждан. По её словам, после экзамена сначала поступил звонок из школы с подтверждением успешной сдачи и приглашением принести документы. Но уже на следующий день им сообщили, что это было заблуждение, и Таисия провалила тест, не справившись даже с разговорной частью. Татьяна выразила недоумение, задаваясь вопросом, как её ребёнок мог забыть говорить, и предположила, что ошибки в письменной части можно было бы объяснить переездом и каникулами, но потерять речь — невозможно.

Примечательным является тот факт, что родители до сих пор не получили никаких документальных оснований, подтверждающих провал дочери. Ни школа, ни территориальный Департамент образования не предоставили им официальных результатов. Согласно установленным правилам, Таисии теперь предстоит ожидать три месяца до следующей попытки сдачи теста, что означает продолжение пропуска учебной программы и необходимость последующего наверстывания.

Департамент по образованию Администрации города Тобольска (ведомство, название которого, по мнению наблюдателей, уже вызывает вопросы о его истинной компетенции, поскольку формулировка намекает на образование самой администрации, а не школьников) подтвердил факт провала школьницы, признав, что сообщение об успехе было ошибкой учебного заведения.

Начальник отдела общего образования Ирина Журавова объяснила этот казус тем, что образовательная организация «поторопилась и перепутала данные», так как в тот день тестировались и другие дети, и результат другого ребёнка по ошибке сообщили родителям Таисии. Чиновница также отказалась предоставить родителям подробные результаты теста, сославшись на строгие правила: никто, кроме комиссии и самого ученика, не должен видеть экзаменационные задания. Журавова пояснила, что задания присылаются от Рособрнадзора в день тестирования и являются конфиденциальными. Более того, она добавила, что даже видеозапись экзамена недоступна для ознакомления, поскольку она также направляется в Рособрнадзор.

Ранее Life.ru сообщал, что около 87% детей мигрантов, которые претендуют на места в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. Данные Рособрнадзора свидетельствуют, что за пять месяцев (апрель-август) свыше 23,5 тысячи детей-мигрантов были заявлены на обучение. Из этого числа к тестированию допустили только 8223 ребёнка, а положительный результат показали и вовсе около 3000 из них.