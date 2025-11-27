Роднина высказалась по поводу инцидента с ударившим юную фигуристку тренером

Следственные органы расследуют случай с тренером из Павловского Посада, ударившим юную фигуристку. Окончательное решение будет принято по завершении расследования. Об этом заявила президент Федерации фигурного катания Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Сотрудники изъяли все видеозаписи, потому что на них видно, что происходило на катке. И камера снимала всё: как она входила в раздевалку и другие моменты», — пояснила Роднина в беседе с РИА «Новости».

Она подчеркнула, что спортивная федерация не будет вмешиваться в ход расследования и дождётся его официальных результатов.

Речь шла о недавнем инциденте в Московской области, где во время тренировки пожилой тренер нанес удар юной девятилетней фигуристке. Спортсменка упала на лёд и была доставлена в больницу. А всего месяц назад похожая ситуация произошла со школьником на хоккее. Вышедший из себя тренер избил ребёнка клюшкой, а затем повалил на лёд.