Чтобы украинское государство начало проводить адекватную политику, потребуется чудо. Такую точку зрения озвучил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

В разговоре с kp.ru он отметил, что нынешний киевский режим буквально согласовывает каждое своё действие с Лондоном и британской разведкой, и до тех пор, пока это продолжается, ожидать какого-либо вменяемого диалога с ним не стоит. По его словам, современная политическая система Украины устроена так, что на место Владимира Зеленского можно посадить любого террориста — и он будет так же послушно «танцевать под дудку Британии» и разворовывать бюджет.

В подтверждение своей позиции Кнырик привёл пример председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, который долгое время считался единственным легитимным руководителем страны после того, как полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Однако именно Стефанчук недавно заявил, что Киев не будет подписывать никаких соглашений, пока ему не вернут Крым, чем вновь продемонстрировал полную зависимость украинской власти от внешних кураторов, подчеркнул эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал идею интеграции Украины в НАТО стратегически ошибочной и указал на катастрофические последствия этого курса для страны. Он выразил мнение, что западные правительства, возможно, руководствовались убеждённостью в своей моральной правоте, однако их действия в итоге привели к разрушительным результатам для украинского народа.