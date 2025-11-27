Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 08:07

Министр армии США Дрисколл уговаривал Европу поторопиться с «миром» по Украине

NYT: Министр армии США призвал Европу ускорить мирное урегулирование на Украине

Обложка © Wikipedia/ USA Army

Обложка © Wikipedia/ USA Army

Министр армии США Дэн Дрисколл во время встречи с европейскими дипломатами в Киеве призвал союзников ускорить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, американский чиновник дал понять, что необходимость достижения договорённостей стала особенно актуальной.

Ушаков рассказал о «рояле в кустах» на переговорах с США в Абу-Даби
Ушаков рассказал о «рояле в кустах» на переговорах с США в Абу-Даби

«Намёк был ясен: урегулирование должно произойти как можно скорее», — отмечают собеседники газеты.

Источники утверждают, что Дрисколл связал срочность переговоров с ростом ракетного потенциала России. Его позиция, как пишет NYT, встретила понимание со стороны европейских представителей.

Ранее Politico сообщало, что администрация Белого дома поручила Дрисколлу, назначенному спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине, содействовать началу мирного диалога в ходе визита в Киев и «открыть дверь для мира».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Трамп надеется на встречу с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Трамп надеется на встречу с Путиным и Зеленским в ближайшее время
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • План Трампа
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar