Министр армии США Дрисколл уговаривал Европу поторопиться с «миром» по Украине

Министр армии США Дэн Дрисколл во время встречи с европейскими дипломатами в Киеве призвал союзников ускорить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, американский чиновник дал понять, что необходимость достижения договорённостей стала особенно актуальной.

«Намёк был ясен: урегулирование должно произойти как можно скорее», — отмечают собеседники газеты.

Источники утверждают, что Дрисколл связал срочность переговоров с ростом ракетного потенциала России. Его позиция, как пишет NYT, встретила понимание со стороны европейских представителей.

Ранее Politico сообщало, что администрация Белого дома поручила Дрисколлу, назначенному спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине, содействовать началу мирного диалога в ходе визита в Киев и «открыть дверь для мира».