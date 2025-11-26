Ушаков рассказал о «рояле в кустах» на переговорах с США в Абу-Даби

Встречу представителей России и США в Абу-Даби сопровождало неожиданное появление американского специалиста, который в настоящее время курирует украинское досье. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«В ходе встречи оказался "рояль в кустах". Это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье», — заявил Ушаков.

По словам Ушакова, новый американский представитель неожиданно присоединился к переговорам, проведя отдельную встречу с украинской делегацией — что, вероятно, было заранее согласовано. Однако его последующий контакт с российской стороной, как подчеркнул помощник президента, произошёл абсолютно неожиданно и без какой-либо предварительной договорённости.

Что касается мирного урегулирования, Ушаков констатировал, что эта тема не фигурировала в повестке абу-дабийских встреч. Детализация возможных договорённостей пока не выносилась на официальный уровень и не предлагалась для рассмотрения ни одной из сторон.

Помощник президента добавил, что российские представители ознакомились с содержанием документа, переданного по неофициальным каналам, однако предметное обсуждение его положений ещё не начиналось. Касательно содержания мирной инициативы Ушаков высказал сдержанную позицию, отметив, что хотя отдельные аспекты выглядят перспективно, основная часть предложений нуждается в глубокой проработке экспертами.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил, что переговоры с Россией в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине проходят успешно. По его словам, американская сторона настроена оптимистично.