Педагог объяснила, зачем вузы делают историю и философию обязательными дисциплинами

С нового учебного цикла в российских вузах для всех студентов — особенно обучающихся по социально-гуманитарным направлениям — станут обязательными три дисциплины: «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». О том, как именно нововведения внедрят в университетские программы, рассказала преподаватель гуманитарных наук Аксинья Коротаева.

Предметы будут изучаться на первом и втором курсах и станут не факультативными, а системообразующими элементами подготовки. Их цель — сформировать единое социально-гуманитарное ядро, над которым сейчас совместно работают Минобрнауки и экспертное сообщество. По словам Коротаевой, консенсус уже достигнут: независимо от специальности, студент должен понимать историческую логику развития России, уметь анализировать устройство государственности и владеть навыками критического мышления.

В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснила, что «История России» перестанет быть простым перечнем дат — вместо этого акцент будет сделан на ключевые повороты, социальные трансформации и формирование исторической памяти. Дисциплина «Основы российской государственности» даст понимание не только конституционного строя, но и ценностных основ современной политики — суверенитета, безопасности, традиционных ценностей. А «Философия» будет ориентирована не на заучивание теорий, а на развитие способности анализировать, аргументировать и отличать факты от интерпретаций.

Для всех вузов разработают единые программы и подходы к оцениванию — это должно снизить разрыв в качестве преподавания между регионами. Однако, как отмечает эксперт, возникает вопрос: насколько жёсткими окажутся рамки и сохранится ли академическая свобода вузов.

Официальная логика реформы объединяет, на первый взгляд, противоречивые цели: воспитание патриотизма и развитие критического мышления. В ведомственном видении это не противоречие, а синергия: студент, знающий историю и умеющий мыслить, станет ответственным гражданином, осознанно разделяющим интересы страны.

Вместе с тем, успех реформы зависит от реализации. Если курсы превратятся в формальную отчётность или идеологический шаблон, они не достигнут цели. Но при живом, содержательном преподавании — действительно станут ядром современного образования.

«Введение этих дисциплин — шаг к укреплению гуманитарного фундамента и воспитательной функции университетов. Государство стремится одновременно формировать патриотизм, гражданскую идентичность и критическое мышление как ключевой навык», — заключила Коротаева.

