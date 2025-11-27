Россия и США
Регион
27 ноября, 09:07

Эстония развернула новый радар за €30 млн в 30 км от границы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Новый радиолокационный комплекс Эстонии начал работу вблизи границы с Ленинградской областью. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
«Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью 30 миллионов евро в уезде Ида-Вирумаа уже введён в эксплуатацию», — говорится в публикации.

Как отметил майор эстонской армии Тынис Пярн, новая станция открывает «исключительно широкий обзор» Чудского озера и его окрестностей. Комплекс, способный обнаруживать цели на расстоянии свыше 500 километров, будет интегрирован в радиолокационную сеть Финляндии и рассчитан на эксплуатацию в течение примерно 30 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Латвии рассматривают возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Президент страны Эдгарс Ринкевичс заявил, что до конца года будет проведён анализ с участием военных для оценки целесообразности этого шага.

