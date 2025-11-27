Россия закроет генконсульство Польши в Иркутске

Российская Федерация предприняла зеркальные ответные шаги на действия польских властей. Как следует из официального сообщения Министерства иностранных дел РФ, Москва приняла решение об отзыве своего согласия на функционирование Генерального консульства Польши в Иркутске, начиная с 30 декабря 2025 года.

В МИД России пояснили, что это решение является прямым следствием недавнего шага Варшавы. Дипломатическое ведомство сообщило, что 27 ноября в российское Министерство был приглашен посол Польши в Российской Федерации господин Кшиштоф Краевский. В ходе этой встречи ему была вручена нота, в которой уведомлялось, что в ответ на отзыв польской стороной с 23 декабря 2025 года разрешения на деятельность российского Генконсульства в Гданьске, Россия, в свою очередь, отзывает аналогичное разрешение для польского консульства в Иркутске с 30 декабря 2025 года.

Ранее Польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству о переносе российского посольства в Варшаве. В резолюции содержится требование о принятии мер по перемещению дипломатической миссии России с соблюдением норм международного права. Председатель партии Ярослав Качиньский, выступая автором инициативы, ранее пояснял, что нынешнее расположение посольства на улице Бельведерской вызывает обеспокоенность из-за близости к ключевым правительственным объектам.