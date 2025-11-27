Петербург потратил 2,6 млрд рублей на строительство комплекса по переработке отходов

Для финансирования строительства комплекса по переработке отходов «Новосёлки» Санкт-Петербург приобрел «зелёные» облигации АО «Невский экологический оператор» (НЭО) на сумму 2,6 миллиарда рублей. Об этом заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

«Петербург выкупил «зелёные» облигации АО »Невский экологический оператор« в объёме 2,6 млрд руб., размещённые в целях финансирования строительства комплекса по переработке отходов «Новосёлки». Создание комплекса осуществляется АО «НЭО» при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Минприроды России в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие», — сказал он.

Строительство объекта планируется завершить к концу 2026 года, а ввод в эксплуатацию комплекса по переработке отходов (КПО) намечен на 2027 год. Этот комплекс обеспечит полную переработку всех твёрдых коммунальных отходов города.

ППК «Российский экологический оператор» также участвует в «зелёном» финансировании, выпустив «зелёные» облигации на 17,2 млрд рублей. Благодаря льготному финансированию удастся замедлить рост тарифов для граждан и предприятий.

Ранее россиянам рассказали о строительстве дорог из вторсырья. По данным РЭО, в 2024 году в РФ построили около 9000 км дорог с использованием вторсырья. В качестве вторичного сырья сегодня используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебёночно-песчано-гравийные, щебёночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты.