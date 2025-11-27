Life.ru узнал, почему штрафы для читеров — билет в профессиональное будущее российского киберспорта

В Государственной думе рассматривают меры по противодействию читерству в киберспорте, включая введение административных штрафов. Необходимость защиты честной игры, аналогичной традиционному спорту, объяснил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы «Развитие спорта высоких технологий в Российской Федерации», заместитель председателя Комитета по физкультуре и спорту Амир Хамитов.

Киберспорт — это полноценная спортивная дисциплина, и ей необходимы те же принципы честной игры, что и в любом традиционном виде спорта. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда использование читов и запрещённого софта стало массовым явлением. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Парламентарий сообщил, что Министерство спорта РФ поддерживает инициативу. В качестве основных мер предлагается введение административных штрафов за использование читов в размере до 30 тысяч рублей, а также обязательное применение технических средств контроля на официальных соревнованиях.

«Это не про наказание ради наказания. Это про защиту честных игроков и создание равных условий для всех участников соревнований», — пояснил свою позицию руководитель рабочей группы.

По словам Амира Хамитова, предлагаемые меры — это стратегическая инвестиция в будущее российского киберспорта. Только обеспечив прозрачность и честность соревновательного процесса, отрасль сможет профессионально развиваться, привлекать крупные инвестиции, формировать сильные команды и растить новых чемпионов.

Напомним, в российском киберспорте могут ввести административные штрафы за использование читов на официальных турнирах. По оценкам специалистов, до 80% игроков так или иначе применяют запрещённый софт, что наносит серьёзный удар по репутации индустрии. Как отметил сенатор Артём Шейкин, ключевым элементом является доверие зрителей, которые должны быть уверены, что победа одержана благодаря превосходству в стратегии и реакции.