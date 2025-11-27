Охваченный паникой пассажир сорвал рейс, открыв дверь самолёта перед началом взлёта

Инцидент, произошедший 25 ноября на рейсе из Атланты в Амстердам, связан с 48-летним пассажиром по имени Йоханнес Ван Хеертум. Во время маневрирования самолёта по взлётно-посадочной полосе, мужчина внезапно испытал сильную панику. Он обратился за помощью к спасательным службам, а затем самостоятельно открыл аварийный выход и привёл в действие надувной трап. По предварительной версии правоохранительных органов, причиной такого поведения мог стать приступ психического расстройства. В связи с произошедшим, самолет был возвращён к терминалу.