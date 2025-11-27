Охваченный паникой пассажир сорвал рейс, открыв дверь самолёта перед началом взлёта
Пассажира нидерландской авиакомпании KLM задержали в аэропорту Атланты за то, что он открыл дверь аварийного выхода самолета перед самым вылетом. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент, произошедший 25 ноября на рейсе из Атланты в Амстердам, связан с 48-летним пассажиром по имени Йоханнес Ван Хеертум. Во время маневрирования самолёта по взлётно-посадочной полосе, мужчина внезапно испытал сильную панику. Он обратился за помощью к спасательным службам, а затем самостоятельно открыл аварийный выход и привёл в действие надувной трап. По предварительной версии правоохранительных органов, причиной такого поведения мог стать приступ психического расстройства. В связи с произошедшим, самолет был возвращён к терминалу.
Сотрудники полиции вошли на борт и задержали нарушителя. После проведения медицинского осмотра ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая создание угрозы безопасности полётов, причинение ущерба имуществу и воспрепятствование выполнению мер безопасности. В настоящее время мужчина находится в тюрьме округа Клейтон, где содержится под стражей без возможности внесения залога.
