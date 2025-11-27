Домодедово может перенести срок погашения облигаций на время смены владельца

Компания «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ДФФ) инициировала процесс управления долговыми обязательствами группы компаний аэропорта Домодедово. В рамках этого процесса планируется рассмотреть вопрос о переносе срока погашения облигаций серии 002Р-01 на 15 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба ДФФ.

Организация предлагает владельцам ценных бумаг одобрить перенос даты погашения на один год и установить новую плавающую ставку купона. Для 7 и 8 купонных периодов предлагается ставка в размере ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых. В сообщении подчёркивается, что данные меры направлены на поддержание финансовой стабильности в период поиска стратегического инвестора для аэропорта.

Компания отмечает полную поддержку со стороны государства как акционера и основных банков-кредиторов. Также предлагается признать не наступившими основания для предъявления требований по офертам за предыдущие и будущие периоды до новой даты погашения. Для принятия решений потребуется согласие владельцев облигаций, обладающих необходимым количеством ценных бумаг. Список лиц для участия в собрании будет сформирован 1 декабря, а само голосование пройдет со 2 по 11 декабря. Облигации объёмом 15 миллиардов рублей были размещены в декабре 2022 года с первоначальной купонной ставкой 12,8% годовых.

Ранее сообщалось, что суд в Московской области постановил взыскать с бывших владельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана около трёх миллиардов рублей налоговой задолженности. В ходе надзорной деятельности был выявлен факт неуплаты экс-владельцами авиационного комплекса налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.